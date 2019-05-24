Vicente del Bosque: 'Neymar, çocukları taklit ediyor'

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski hocası Vicente del Bosque, ülkesinde yayın yapan Radio Marca'ya verdiği röportajda ses getirecek açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Ben Real Madrid'in yerinde olsam Kylian Mbappe'yi transfer ederim." ifadelerini kullanırken Real'in gündemindeki başka bir isim olan Neymar'ı iğnelemekten de geri durmadı.

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı hakkında "Neymar, kendisini yere atan çocukları taklit ediyor." şeklinde konuşan dünyaca ünlü hoca, Real'in bu yılki başarısızlığıyla ilgili olaraksa "Harika bir oyuncu grubuna sahip olsalar da istedikleri sonuçları alamadılar. Bir sezonda iki kez hoca değiştirmek bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Hepsi kulübü yakından tanıyordu ama başarılı olamadılar." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler