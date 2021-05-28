Viary Esports Valorant kadrosunu açıkladı

Kadroda geçmişin ünlü Counter Strike oyuncularından Yiğit veppa Yağmur un bulunması ayrı bir heyecan yaratırken . Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:Yeni kadro yeni heyacanlar ! Hoş geldiniz çoçuklar.

Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Muhammed "MAM1Y" Karataş

Mert "MADARA" Meriç

Berk "XWINSUS" Bahçekapılı

Yiğit "VEPPA" Yağmur

Furkan "NEBİ ÜL ALA" Özveren

Duyuru paylaşımının altına gelen yorumlara baktığımızda ise taraftarlar kadrodan oldukça memnun görünüyor. Taraftarlar ayrıca bu kadrodan birçok başarı beklediği atılan yorumlardan anlaşılıyor.