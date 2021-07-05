Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi 4. haftada Galatasaray Espor, GALAKTICOS, Beşiktaş ve Dark Passage haftayı kayıpsız kapatırken, 1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Papara SuperMassive ve Team Aurora ligin 4. haftasında galibiyete ulaşamadı. 4. haftada da galibiyetleri peşi sıra yakalayan Galatasaray Espor zirvenin tek sahibi olmayı başardı.

GALATASARAY HÂLÂ NAMAĞLUP

Geçtiğimiz hafta puan tablosunda zirveyi paylaşan Galatasaray Espor ve Nasr Esports, 4. haftanın ilk gün maçlarını kazanmayı başardı ve galibiyet serilerini sürdürdü. İki namağlup ekip haftanın ikinci gününde birbirlerine rakip oldu. Zirvenin düğümünü çözen maç, Galatasaray Espor’un galibiyeti ile sonuçlandı. Böylelikle Galatasaray Espor üst üste sekizinci galibiyetini alarak tek başına zirveye yerleşti. 2017 Kış Mevsimi’nde VFŞL’ye adım atan Galatasaray Espor, mevsimin dördüncü haftası itibariyle tarihinin en iyi lig başlangıcına ve en uzun galibiyet serisine imza atmış oldu.

Nasr Esports ise bu mevsimdeki ilk mağlubiyetini yaşayarak yedi galibiyette kaldı.

Haftaya üst koridor değişikliği ile başlayan GALAKTICOS bu hafta da hız kesmeden Papara SuperMassive ve Team Aurora karşısında aldığı galibiyetlerle toplamda 7 galibiyete ulaştı ve ikinci sırayı Nasr Esports ile paylaştı.

BEŞİKTAŞ VE DARK PASSAGE YÜKSELİŞTE

İlk haftalarda istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş ve Dark Passage, kendileri adına harika bir haftayı geride bıraktı.

Beşiktaş, ilk gün mevsim finalleri yarışındaki rakiplerinden 5 Ronin’i ve ikinci günde de 1907 Fenerbahçe Espor’u mağlup ederek 4. haftayı iki galibiyetle tamamladı.

Dark Passage cephesi de haftayı iki galibiyet ile noktalamayı başardı. İlk günde aldıkları 1907 Fenerbahçe Espor galibiyetinin ardından ikinci günde Papara SuperMassive’i de mağlup ederek haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attılar.

Beşiktaş mağlubiyetiyle haftaya kötü başlayan 5 Ronin ise, ikinci günde son şampiyon fastPay Wildcats’i mağlup etti ve mevsim finalleri yarışında özgüven tazeledi.

HAFTANIN KAYBEDENLERİ

1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Papara SuperMassive ve Team Aurora haftayı galibiyetsiz kapattı. 1907 Fenerbahçe Espor’un 5, fastPay Wildcats’in 3, Papara SuperMassive’in 4 maçtır galibiyeti yakalayamadığı Yaz Mevsimi’nde Team Aurora ise ligin galibiyet ile tanışamayan tek takımı konumunda.