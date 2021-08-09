Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 9 hafta süren lig aşaması sona erdi. Mevsim finallerinde mücadele edecek altı takım Galatasaray Espor, Nasr Esports, GALAKTICOS, Papara SuperMassive, Dark Passage ve Beşiktaş oldu.

GALATASARAY ESPOR LİGİ LİDER TAMAMLADI

Galatasaray Espor bu mevsim çıktığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet alarak lig aşamasını lider olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar kendi tarihlerinde ilk defa bu başarıya ulaşırken mevsim finallerine de direkt olarak yarı finalden başlama hakkı kazandı.

Nasr Esports ikinci sırada yer alarak yarı finale yükselen bir diğer takım olurken GALAKTICOS ise üçüncü sırada yer aldı ve en yüksek seri başı olarak çeyrek finale adım attı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Lig aşaması sona erdiğinde Papara SuperMassive dördüncü, Dark Passage ise beşinci sırada yer aldı. Altıncı sıra için 5 Ronin, Beşiktaş ve fastPay Wildcats arasında bir puan eşitliği söz konusuydu. Eşitliği bozmak adına tiebreak maçlarına gidildi.

Tiebreak maçlarının ilk ayağında fastPay Wildcats, 5 Ronin’i mağlup etmeyi başardı. İkinci ayakta fastPay Wildcats’in rakibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi kazanmayı başararak altıncı sıradan mevsim finallerine adım attı.

Çeyrek finalin en yüksek seri başı olan GALAKTICOS’un rakibini seçmesiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

14 Ağustos Cumartesi – 14.00 GALAKTICOS vs. Dark Passage

15 Ağustos Pazar – 14.00 Papara SuperMassive vs. Beşiktaş

Tiebreak mücadelelerinden mağlup ayrılan 5 Ronin ile fastPay Wildcast, lig aşamasını 9. sırada tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor ve son sıradaki Team Aurora için mevsim sona erdi.

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi’nde çeyrek final mücadeleleri 14 – 15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.