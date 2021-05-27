VFŞL Yaz Mevsimi için geri sayım başladı

Kış Mevsimi’nin ardından hızla başlayan ve Royal Never Give Up’ın tekrar kupaya uzanmasıyla sona eren MSI 2021’in tamamlanmasıyla, her bölgede olduğu gibi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde de Yaz Mevsimi için geri sayım başladı.

Riot Games, yayınladığı makalede Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin 12 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacağını, Akademi Ligi’nde ise ilk hafta mücadelelerinin 10 - 11 Haziran tarihlerinde oynanacağını açıkladı. Fikstür duyurusu ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

VFŞL ve AL İçin Önemli Kural Değişiklikleri

2021 Yaz Mevsimi, hem Akademi Ligi hem de Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi için bazı önemli kural değişikliklerini beraberinde getirecek. Her iki lig için de mevsim finallerinde yüksek seribaşı olan takımların rakibini seçme fırsatı olacak. Buna ek olarak, AL ile VFŞL başlangıç beşlileri arasındaki geçişkenliğe dair de kural değişiklikleri gerçekleşti.

Yaz Mevsimi’nde Kadrolar Belli Oldu

12 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi Akademi Ligi ve Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek 10 takımın kadrosu kitlendi. Koç ve sürpriz oyuncu değişikliklerinin yer aldığı takım kadrolarına lolespor.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

VFŞL & AL Canlı Yayın Ekibi Tam Kadro!

Covid-19 salgınının devam eden etkileri sebebiyle VFŞL’de takımlar, lig aşaması maçlarına takım evlerinden katılacak. Mevsim finalleri için ise Riot Games, salgının ilerleme durumunu değerlendirerek karar verecek.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi, 12 Haziran Cumartesi saat 14.00’te KMF finalistleri fastPay Wildcats ile 1907 Fenerbahçe Espor’un mücadelesiyle başlayacak ve yayın ekibi yine tam kadro olarak yayınlara devam edecek.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden, Akademi Ligi’nin maçları ve tek video halinde paylaşılacak özetlerini ise gün sonlarında Youtube/lolespor kanalından takip edebilirsiniz.