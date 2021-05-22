VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında değişikliğe gidildi

Riot Games yayınladığı makalede; 2021 Yaz Mevsimi hazırlıkları sürerken, VFŞL ve Akademi Ligi’nde rekabeti daha da güçlü bir konuma getirmek adına yapılan kural değişiklikleri olduğunu belirtti. Bu bağlamda yeni mevsim öncesinde kadro kurallarında ve mevsim finalleri formatında bazı güncellemeler gerçekleşti.

Mevsim Finalleri Yenilikleri

Hem Akademi Ligi’nde hem de VFŞL’de en yüksek seribaşının en düşük seribaşıyla eşleştiği mevsim finalleri formatının değiştirildiğini açıklayan Riot Games, artık çeyrek ve yarı finallerde en yüksek seribaşı olan takıma rakibini seçme fırsatı tanıyacaklarını belirtti.

Takım Kadrolarındaki Değişiklik

2021 Yaz Mevsimi itibariyle Akademi Ligi ve Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ndeki başlangıç beşlilerine dair yeni kuralların uygulanacağını belirtildi.

Bir takımın AL başlangıç beşlisinde en fazla bir yabancı oyuncu, iki kıdemli oyuncu bulunabilecek. Bir yabancı oyuncu şartları karşılıyorsa aynı zamanda kıdemli oyuncu da sayılacak. Takımlar, Akademi Ligi’nde iki kıdemli oyuncuya başlangıç beşlisinde yer vermeye devam edebilecek ancak aynı haftanın VFŞL maçlarında bu kıdemli oyunculardan sadece bir tanesi başlangıç beşlisinde yer alabilecek. Aynı hafta içerisinden hem AL’de hem de VFŞL’de oynayabilen oyuncu sayısı iki ile sınırlandırılacak. Mevsim içerisinde VFŞL’de ya da başka bir profesyonel ligde toplamda 9 veya daha fazla maça çıkmış oyuncular, mevsimin geri kalanında AL’de oynayamayacak.

Riot Games yayınladığı makalede, tüm bu değişikliklerin 2021 Yaz Mevsimi’nden itibaren geçerli olacağını ve 2021 Yaz Mevsimi’ne dair daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde duyurulacağını belirtti.