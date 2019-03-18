Play-off’lara katılacak son takımı belirleytecek olan Dark Passage – Beşiktaş Esports maçının kazananı Dark Passage oldu.

Bir dönemin şampiyonluklar takımı olan DP, bu sezon da play-off’lara katılmaya hak kazandı. Lig aşamasında puan tablosunda eşit olduğu rakibi Beşiktaş Esports ile tie-break maçında karşılaşan Kaplanlar, maçın başında geri düşmelerine rağmen sonuca gitmeyi başaran ekip oldu.

Maça kötü başlayan ve çok fazla geri düşen taraf DP oldu. Şampiyon seçimlerinden dolayı da oyunun orta ve ileri aşamalarında güçlenmesi beklenen Kaplanlar, beklenildiği gibi oyunun ortalarında yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Beşiktaş Esports ise maçın başında tam dört kule alarak rakibinin önüne geçmeyi başardı. Beşiktaş’a dur diyen takım savaşında ise Backlund’un oynadığı Ryze yüksek hasarıyla takım savaşında öne çıktı.

DP öne geçmesine rağmen yaptığı hatalarla Beşiktaş maçtan kopmadı. Son takım savaşlarında oldukça iyi işler yapan Beşiktaş’ı durduran ise yüksek hasara sahip Ryze oldu. Bu sonuçla beraber Dark Passage play-off’lara katılan son takım oldu.

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