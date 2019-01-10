VF Şampiyonluk Ligi oyuncuları neden banlanıyor?

Türk LoL topluluğu arasında yakın dönemde birçok esporcunun ban yiyeceği konuşuluyordu. Bu konudaki yorumlara açık açık cevap veren Griath, birçok oyuncunun kafasındaki soru işaretlerine cevaplar sundu. Aşağıdaki metin Riot Griath’ın olası sorulara verdiği cevaplardan oluşuyor. Sorular Griath’ın yorumunda yazdığı ve kendi cevapladığı şekliyle aşağıda.

Uyarıdan sonra ceza verilse daha iyi olmaz mı?

Evet, bazen, tercihen. Bir çok durumda önce uyarı, sonra para cezası, sonra men cezası verilmeye çalışılıyor. Oyuncu yanlışını görsün, düzeltebilsin kariyeri etkilenmeden diye. Ama bir seviyenin üstündeki davranışlar da uyarı verilebilecek şeyler değil.

Cezalar neden sözleşme imzalandıktan sonra veriliyor?

Takımlara sözleşme imzalamayı düşündükleri oyuncuların davranış kontrollerini yaptırmaları için fırsat sunuluyor. Takımlar bunu almayı düşündükleri her oyuncu için, istedikleri zaman talep edebiliyor. Kontrol yaptırmadan sözleşme imzalamayı seçen takımlar bu riski alarak sözleşmeleri imzalıyorlar. Bazı durumlarda da bu durum, oyuncuların sözleşme imzaladıktan sonra ceza almasına sebep oluyor. Ya da ihlal sözleşme imzalandıktan sonra yapılmış olabilir, o da bir ihtimal.

‘Has*ktir’ gibi hafif küfürlere bile ceza veriliyor?

Hayır. Tabiki bunu tekrar etmemeleri, yukarıdaki Madness örneği gibi “Ne olur ne olmaz biz uzak duralım” demeleri en doğru, garanti ve sporcuya yakışan hareket. Ama hiç kimseye yayında ağzından bir küfür kaçtı diye ceza vermedik.

Oyuncuları meşgul ettiğiniz konulara bak?

Kimsenin çevresindeki insanları nefret söylemleriyle rahatsız etme hakkı olamaz. Biz oyunculardan iyi ve ahlaklı olmalarını bekliyoruz. Biri olmadan diğerini kabul etmeyiz.

Abi ama Türkiye’de herkes küfür ediyor xd?

Hayır abi. Esporcuysan seni takip eden insanlara, hayranlarına, taraftarlarına, bir sonraki nesle örnek olacaksın. Nokta. (Payerbros)