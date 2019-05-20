VF Şampiyonluk Ligi ne zaman başlayacak?

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yaz mevsimi heyecanı ne zaman başlayacak? Kış Mevsimi’ni şampiyon olarak tamamlayan 1907 Fenerbahçe, Türkiye’yi temsilen MSI 2019’da yer almıştı. Peki ligimizin yaz mevsimi ne zaman başlayacak? LoLesports tarafından verilen bilgilere göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8 Haziran’da başlıyor.

20 Mayıs 2019, Pazartesi 16:37
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VF Şampiyonluk Ligi ne zaman başlayacak?

Verilen bilgilere göre, resmi ligler arasında ilk önce LCS, CBLoL ve LPL sahnelerinin başladığını göreceğiz. 15 Haziran’da son olarak LJL başlayacakken, LCS 1 Haziran’da, LEC ise 7 Haziran’da başlayacak. LCK’in başlangıç tarihi ise 5 Haziran.

LCS: 1 Haziran

CBLoL: 1 Haziran

LPL: 1 Haziran

LCK: 5 Haziran

LCL: 6 Haziran

LEC: 7 Haziran

LST: 7 Haziran

OPL: 7 Haziran

TCL: 8 Haziran

LLA: 8 Hziran

VCS: 13 Haziran

LMS: 14 Haziran

LJL: 15 Haziran

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