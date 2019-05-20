VF Şampiyonluk Ligi ne zaman başlayacak?
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yaz mevsimi heyecanı ne zaman başlayacak? Kış Mevsimi’ni şampiyon olarak tamamlayan 1907 Fenerbahçe, Türkiye’yi temsilen MSI 2019’da yer almıştı. Peki ligimizin yaz mevsimi ne zaman başlayacak? LoLesports tarafından verilen bilgilere göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8 Haziran’da başlıyor.
Verilen bilgilere göre, resmi ligler arasında ilk önce LCS, CBLoL ve LPL sahnelerinin başladığını göreceğiz. 15 Haziran’da son olarak LJL başlayacakken, LCS 1 Haziran’da, LEC ise 7 Haziran’da başlayacak. LCK’in başlangıç tarihi ise 5 Haziran.
LCS: 1 Haziran
CBLoL: 1 Haziran
LPL: 1 Haziran
LCK: 5 Haziran
LCL: 6 Haziran
LEC: 7 Haziran
LST: 7 Haziran
OPL: 7 Haziran
TCL: 8 Haziran
LLA: 8 Hziran
VCS: 13 Haziran
LMS: 14 Haziran
LJL: 15 Haziran