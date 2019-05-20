VF Şampiyonluk Ligi ne zaman başlayacak?

Verilen bilgilere göre, resmi ligler arasında ilk önce LCS, CBLoL ve LPL sahnelerinin başladığını göreceğiz. 15 Haziran’da son olarak LJL başlayacakken, LCS 1 Haziran’da, LEC ise 7 Haziran’da başlayacak. LCK’in başlangıç tarihi ise 5 Haziran.

LCS: 1 Haziran

CBLoL: 1 Haziran

LPL: 1 Haziran

LCK: 5 Haziran

LCL: 6 Haziran

LEC: 7 Haziran

LST: 7 Haziran

OPL: 7 Haziran

TCL: 8 Haziran

LLA: 8 Hziran

VCS: 13 Haziran

LMS: 14 Haziran

LJL: 15 Haziran