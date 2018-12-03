Veysel Sarı: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. VAR kararlarının damga vurduğu maçta iki ekip de gol kaçırma yarışına girerken, Kasımpaşa, 26 puana ulaşarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Mücadelenin ardından Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Veysel'in maç sonu açıklamaları:

"Puan puandır. Fenerbahçe'nin zor durumda olduğunu biliyorduk ama evinde baskı kuracağını da biliyorduk."

"Bir puan iyidir her zaman ligde. Önümüzdeki haftalarda da performansımızı sürdürüp hedefimiz olan Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz."