Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenen Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda başladı. 8 ülkeden 154 sporcunun yer aldığı organizasyonda sporcular 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş kategorilerinde yarışacak. 14 Nisan'da sona erecek şampiyonanın açılış seremonisine, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Balkan Badminton Birliği Başkanı Prof. Dr. Puzant Kassabian, Bulgaristan'ın Parwomay Belediye Başkanı Angel Papazol ve Balkan Badminton Birliği Halk Konseyi Başkanı Georgiy Manev ile Kemer Belediye meclis üyesi Emrah Ayhan katıldı. Seremoni sonrasında, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı. Şampiyonanın en genç sporcu 36 yaşındaki Zeliha Demir olurken, en yaşlı sporcu ise 73 yaşındaki Selçuk Öztoprak oldu.

MURAT ÖZMEKİK: SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası özellikle 8 ülkeden katılımcının olması, Türkiye'den de 120 civarında Türk sporcunun katılması verilen önemi gösteriyor. Buradaki sporcuların hepsi eski milli sporcu, eski hakem, eski antrenör, hatta yeni başlayan halktan gelen sıfırdan 55-60 yaşından sonra badmintona başlayan insanlar var. Bu anlamda biz spor kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye Badminton Federasyonu olarak özellikle bu ay içerisinde hayata geçirdiğimiz baba-oğul, dede-torun, ana-kız, aile, karı-koca gibi badminton projelerimiz var. Geçen ay 'Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür' adlı projeyle badmintonu köylerde de yaygınlaştırmaya başladık" dedi.

Türkiye Badminton Federasyonu olarak Türkiye'nin adını duyurmak, bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı dinletmek için uluslararası turnuvalara katıldıklarını vurgulayan Özmekik, "2020 Tokyo Olimpiyatlarına tek kadınlarda 3 sporcumuz şu anda kotada yer alıyor. Tek erkeklerde ise bir sporcumuz kotayı almak için mücadele veriyor. Çift bayanlarda yine mücadeleye devam ediyoruz. Şu an önümüzdeki aylarda yapılacak 17 yaş Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Levent YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,(DHA)