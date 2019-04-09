Vestel, telefon tecrübesi yıllara dayanmayan bir şirket; ancak her yeni modelde kendini geliştirip daha iyisini yapmaya çalışıyor ve Venus Z30 da bu noktada Vestel'in telefon pazarına sunduğu en yeni oyuncağı olma özelliği taşıyor. Telefonu elimize aldığımızda ilk hissettiğimiz cihazın 'ağırlığı' oldu. Daha önceki Venus telefonların aksine bu kez gerçekten ağır bir telefon taşıyoruz.

Arka yüzünde çift kamera bulunuyor. Ana kamera 16 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabilirken, ikinci kamera ise 2 MP çözünürlüğünde. Ön yüze geldiğimizde ise kamera 16 MP. Fotoğraf çekimlerine baktığımızda aslında kendisinden bekleneni verebilen bir telefon. Bokeh etkisi verebildiğiniz fotoğraflar bir yana, cihazın ön yüzünde yer alan sensör ile ekran kilidini açabiliyorsunuz.

Yani ekran kilidi için şifreyle uğraşmanıza gerek yok; bugün pek çok amiral telefonda kullanılan yüz tanıma teknolojisi bu telefonda da kendine yer bulmuş ve çok da iyi olmuş! Ancak yüz tanıma teknolojisine alternatif olarak parmak izi okuyucusunu kullanma şansına da sahipsiniz.

Android Oreo işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan cihaz, artık bir standart halini alan USB Type-C arabirimini kullanıyor. Bluetooth 4.0 teknolojisinin yanı sıra WiFi 802.11a/b/g/n ağ teknolojilerini destekleyen Venus Z30, 3300 mAh bataryadan güç alıyor. Bu da Venus Z30'un bir günü rahatça kurtarabileceği anlamını taşıyor. Elbette kullanım alışkanlığı ve sıklığı da batarya ömrünü belirleyen önemli bir etken.

Gelelim kapasiteye... 64 GB dahili hafızası olan Venus Z30'da eğer bu alanın size yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız, bu noktada telefonda yer alan microSD kart desteğine başvurabilirsiniz. Böylece toplam hafızayı microSD kart ile artırabilirsiniz.

6.18 inç'lik ekranla gelen ve 1080x2246 piksel ekran çözünürlüğü sunan Vestel Venus Z30'da 4 GB RAM bulunuyor ve 2.5 GHz hızında çekirdekli MediaTek 673T işlemciden gücünü alıyor. Bu da telefonun uygulamaları gayet hızlı çalıştırabildiği anlamına geliyor.

Vestel Venus Z30, 2999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.