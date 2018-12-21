Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 10. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi’nde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)
17.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
19.00 VakıfBank-THY (VakıfBank Spor Sarayı)
AA