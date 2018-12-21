Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 10. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi’nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)

17.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

19.00 VakıfBank-THY (VakıfBank Spor Sarayı)

AA