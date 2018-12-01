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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Vestel Venus Sultan Ligi’nin 7'nci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Çekişmeli geçen setlerde Galatasaray HDI Sigorta tecrübeli oyuncularıyla oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-0 kazandı.

01 Aralık 2018, Cumartesi 19:58
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Vestel Venus Sultan Ligi’nin 7'nci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Çekişmeli geçen setlerde Galatasaray HDI Sigorta tecrübeli oyuncularıyla oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-0 kazandı.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nurper Özbay, Tuncay Sevim

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Autumnn Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Aleksandra Beytsenko, Alexandra Lazic, Buse Ünal, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep Uslu , Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe

GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Meryem Boz, Cursty Jackson, Gizem Karadayı (L), Nursevil Gökbudak Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz

SETLER: 23-25, 24-26, 19-25

SÜRE: 90 Dakika (31, 33, 26)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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