Vestel Venus Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Vestel Venus Sultan Ligi’nin 7'nci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Çekişmeli geçen setlerde Galatasaray HDI Sigorta tecrübeli oyuncularıyla oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-0 kazandı.
Vestel Venus Sultan Ligi’nin 7'nci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Çekişmeli geçen setlerde Galatasaray HDI Sigorta tecrübeli oyuncularıyla oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-0 kazandı.
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Nurper Özbay, Tuncay Sevim
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Autumnn Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Aleksandra Beytsenko, Alexandra Lazic, Buse Ünal, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep Uslu , Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe
GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Meryem Boz, Cursty Jackson, Gizem Karadayı (L), Nursevil Gökbudak Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz
SETLER: 23-25, 24-26, 19-25
SÜRE: 90 Dakika (31, 33, 26)
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)