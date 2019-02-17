  • Haberler
  • Voleybol
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi Maç Sonucu | Türk Hava Yolları: 3 - Karayolları: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi Maç Sonucu | Türk Hava Yolları: 3 - Karayolları: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

17 Şubat 2019, Pazar 19:55
- A +
Vestel Venus Sultanlar Ligi Maç Sonucu | Türk Hava Yolları: 3 - Karayolları: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Esra Çetin, Gerasymova, Marina Tumas)

Setler: 25-18, 25-21, 28-26 Süre: 88 dakika (22, 26, 40)


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.