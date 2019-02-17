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Vestel Venus Sultanlar Ligi Maç Sonucu | Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

17 Şubat 2019, Pazar 19:45
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Vestel Venus Sultanlar Ligi Maç Sonucu | Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Ezgi Dilik)

Beşiktaş: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Zeynep Üzen, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19 Süre: 78 dakika (25, 23, 30)

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