Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Ezgi Dilik)
Beşiktaş: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Zeynep Üzen, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19 Süre: 78 dakika (25, 23, 30)