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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-2 yendi.

14 Aralık 2018, Cuma 21:30
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-2 yendi.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)

Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Leys, Nursevil Aydınlar, Sinem Yıldız)

Setler: 35-33, 20-25, 25-22, 18-25, 7-15

Süre: 141 dakika (42, 27, 29, 27, 16)

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