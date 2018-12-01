  • Haberler
  • Voleybol
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi | Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi | Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

﻿﻿Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

01 Aralık 2018, Cumartesi 20:28
- A +
Vestel Venus Sultanlar Ligi | Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

﻿﻿Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Simon Lee (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Deniz Uyanık)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 17-25

Süre: 78 dakika (27, 27, 24)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.