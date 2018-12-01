Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Simon Lee (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Deniz Uyanık)
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)
Setler: 21-25, 21-25, 17-25
Süre: 78 dakika (27, 27, 24)
AA