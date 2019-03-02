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Vestel Venus Sultanlar Ligi - Halkbank: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.

02 Mart 2019, Cumartesi 19:57
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Vestel Venus Sultanlar Ligi - Halkbank: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aysim Erginay, Çetin Ok

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Aslı Koçoğlu, Reed, Asena Seyli)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgen Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Seda Uslu, Elif Boran, Hande Korkut)

Setler: 18-25, 25-19, 19-25, 25-19, 8-15

Süre: 123 dakika (25, 26, 30, 28, 14)

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