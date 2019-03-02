Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aysim Erginay, Çetin Ok
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Aslı Koçoğlu, Reed, Asena Seyli)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgen Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Seda Uslu, Elif Boran, Hande Korkut)
Setler: 18-25, 25-19, 19-25, 25-19, 8-15
Süre: 123 dakika (25, 26, 30, 28, 14)