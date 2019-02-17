Vestel Venus Sultanlar Ligi | Halkbank: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.

17 Şubat 2019, Pazar 16:46
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Halkbank: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun Aygör, Reed, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Simon, Aslı Koçoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Sinem Yıldız, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Atkinson (Buse Kayacan, Çağla Akın, Leys, Meryem Boz, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Jackson)

Setler: 30-32, 20-25, 25-20, 28-30

Süre: 126 dakika (38, 27, 26, 35)

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