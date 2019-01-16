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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları’nı 3-0 yendi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 17:53
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Çağla Akın, Buse Kayacan, Meryem Boz)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Gerasymova, Yasemin Özel, Esra Çetin)

Setler: 25-12, 25-15, 25-20

Süre: 67 dakika (18, 23, 26)

AA

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