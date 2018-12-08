Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Halkbank: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 yendi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 16:24
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Halkbank: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)

Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Derya Çayırgan, Ceyda Durukan)

Setler: 25-19, 25-19, 25-11

Süre: 79 dakika (26, 31, 22)

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