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Vestel Venus Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 1 - Türk Hava Yolları: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 yendi.

24 Şubat 2019, Pazar 18:46
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Vestel Venus Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 1 - Türk Hava Yolları: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, İrem Çor, Havlickova, Funda Bilgi, Su Zent, Duygu Arslan)

Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 111 dakika (31, 26, 26, 28)

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