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Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı | Çanakkale Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank’ı 3-0 yendi.

08 Nisan 2019, Pazartesi 17:40
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Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı | Çanakkale Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank’ı 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Sahchez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)

Halkbank: Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Kai, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Castaneda, Nazlıcan Duru Özkan, Derya Çayırgan)

Setler: 25-16, 25-15, 25-21

Süre: 76 dakika (23,24,29)

AA

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