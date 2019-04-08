Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank’ı 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Sahchez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)
Halkbank: Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Kai, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Castaneda, Nazlıcan Duru Özkan, Derya Çayırgan)
Setler: 25-16, 25-15, 25-21
Süre: 76 dakika (23,24,29)
AA