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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

VESTEL Venus Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Galatasaray HD Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini Aydın BŞB 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

03 Şubat 2019, Pazar 17:49
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

VESTEL Venus Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Galatasaray HD Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini Aydın BŞB 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Galatasaray bu kez 25-18'lik üstünlük kurup skoru 1-1 yaptı. Üçüncü seti 25-19 ve son seti de 25-18 galip bitiren sarı-kırmızılılar salondan mutlu ayrıldı. Galatasaray ligdeki son 2 maçını kaybetmişti.

SALON: Mimar Sinan 

HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xx), Martinez (xx), Ceyda (x), Lopez (xx), Fulden (xx), Jineiry (x), Sedef (x), Ezgi (xx), Darya (xx), Duygu (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Chorlatte (xxx), Çağla (xxx), Cansu (xxx), Aslı (xx), Meryem (xxx), Cursty (xx), Buse (xx), Gizem (xx), Nursevil (xxx), Hande (xx), Elifsu (xx) 

SETLER: 25-18, 18-25, 19-25, 18-25 

SÜRE: 113 dakika (28, 26, 33, 26)

AYDIN, (DHA)

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