Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 1-3. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 112 dakika süren mücadelenin setleri 25-22, 22-25, 15-25 ve 18-25'lik skorlarla bitti. Bu skorla Aydın BŞB, ilk sezonunu geçirdiği ligde 15 maçta 10'uncu mağlubiyetini aldı. Beşiktaş ise galibiyet sayısını 7'ye çıkardı.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Lopez (xx), Aybüke (x), Ezgi (xx), Seda (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (x), Nikolaeva (xx), Ceyda (x), Darya (x), Duygu (x)

BEŞİKTAŞ: Arelya (xx), Rykhliuk (xxx), Jerkov (xx), Dilara (xx), Merve İkbal (xxx), Ceren (xx), Pınar (xxx), Cemre Janset (xx), Humay (xx), Rida (xx)

SETLER: 25-22, 22-25, 15-25, 18-25

SÜRE: 112 Dakika (28, 32, 26, 26)

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)