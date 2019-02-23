  • Haberler
  • Voleybol
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.

23 Şubat 2019, Cumartesi 14:55
- A +
Vestel Venus Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Halkbank’ı 3-0 mağlup etti. 

Salon: Aydın Mimar Sinan 

Hakemler: Hakkı Demiralay -Turgut Uzunçakmak 

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelın 

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal 

Halkbank: Castaneda, Aslı, Aysun, Ada, Eylül, Asena, Aslıhan, Gıel, Nıa Kaı, Duru, Ezgi, Strashımıra, Büşra 

Başantrenör: Barbaros Çelenk 

Setler: 25-20, 26-24, 25-19 

Süre: 90 dakika (27, 34, 29) 

Onur Durmuş - AYDIN (İHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.