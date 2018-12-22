Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Ferhat Büyükpamukçu xx
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez xx, Erce xx, Gonzales xx, Ecem xx, Nikolaeva xx, Aybüke xx, Ezgi xx, Seda xx, Ceyda xx, Gözde xx, Derya xx, Sedef xx, Duygu xx, Brayelin xx
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Kameroğlu Beylikdüzü: Melisa xx, Simay xx, Simone xx, Ergül xx, Kelly xx, Bahar xx, Zekiye xx, Deniz xx, Andrea xx, Ayşegül xx, Sabriye xx, Seray xx, Melis xx, Ceyda xx
Başantrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler: (25-17), (12-25), (25-23), (15-25), (6-15)
Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)
Onur Durmuş - AYDIN (İHA)