Vestel PUBG Mobile turnuvası başlıyor

Vestel'in düzenlediği Zula turnuvasının tamamlanması ile beraber son Kupa Vestel turnuvası olan PUBG Mobile turnuvası başlıyor. 19 Aralık’ta başvurular sonlanması ile beraber eşleşmeler açıklanmıştı. 21 Aralık’ta ise turnuva saat 20.00 itibariyle resmi olarak başladı. Turnuvanın ödül havuzu Zula turnuvasında olduğu gibi 5.000 TL.

Dört kişilik takımlardan oluşan ekipler, 3 maç üzerinden belirlenecek grup elemelerini, Erangel, Miramar ve Sanhok haritasında oynadılar. Turnuva toplamda beş gün sürdü ve 26 Aralık tarihinde sonlandı. Şampiyon katılan 512 takım arasından sıyrılmayı başaran ve son gün 46 puan toplayıp, genel sıralamda 116 puana ulaşan Etiget Esports ekibi oldu.

Bu ay çıkan yeni League of Legends mobil oyunu Wild Rift’e eklenen son şampiyon Wukong oldu. Bu karakterin eklenmesi ile birlikte 1 Ocak tarihine kadar aktif olacak görevler ve mağaza fırsatları bulunmakta. İki katı XP (tecrübe) ile kazanabileceğiniz mavi özleri toplamk istiyorsanız, Wukong karakterini açmanız gerekmekte.

Not: Tek seferde yalnızca bir görev etkinleştirilebilir.

Mağazaya şampiyon Wukong’un eklenmesi ile birlikte, Volkanik Wukong ve General Wukong kostümleride eklendi, bu kostümleri ayrı ayrı alabilir veya Wukong Çıkış setini alarak yine az önce bahsettiğimiz iki özel kostümle beraber Wukong’a %50 indirim ile sahip olabilirsiniz.

Yazar: Can Bekrioğlu - www.esporland.com