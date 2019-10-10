Vesely geri dönüyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 2. haftasında bugün deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Sarı- Lacivertli ekip, basketbolda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı.

Kızılyıldız da Kanarya gibi ilk maçta deplasmanda Panathinaikos’a kaybetti. Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi’nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada Sarı-Lacivertliler’in 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

Lauvergne, İstanbul’da kaldı

Sarı-Lacivertliler’in rakibiyle oynayacağı maç öncesinde bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Jan Vesely, Belgrad kafilesinde yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız pivot Joffrey Lauvergne’nin İstanbul’da kalıp kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edeceği, ayrıca Egehan Arna ile Ergi Tırpancı’nın da sakatlıkları bulunduğunu ifade edildi.