Vertonghen, Roma ile görüşmelere başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Belçikalı savunmacısı Jan Vertonghen, kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tottenham'da sezonun kalan maçlarını da oynaması beklenen tecrübeli oyuncu, İngiliz ekibinde 8. sezonunu tamamlayıp takıma veda edecek.

Il Messaggero'ya göre Vertonghen, İtalyan ekibi Roma'dan 2+1 yıllık bir sözleşme teklifi aldı. Bu konuda Roma ile görüşmelerini sürdüren oyuncunun yeni durağının İtalya veya İspanya olması bekleniyor.

Daha önce İspanya'dan Real Betis ve Valencia'nın ilgilendiği belirtilen tecrübeli oyuncu için Roma dışında İtalya'dan Inter ve Napoli'nin de devrede oldukları belirtiliyor.