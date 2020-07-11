Vertigo hastalığı da insanın dengesini sağlamakta zorluk çektiği bir hastalıktır. Vertigo hastalığında genelde orta kulaktan kaynaklanan bir iltihap sonucu vertigoda kişi çevresindeki her şeyin döndüğünü hisseder. Buna bağlı olarak sürekli bulantı kusma gibi şikayetlerde bulunan kişi aynı zamanda denge kaybı da yaşar. Halk arasında sürekli baş dönmesi olarak bilinen Vertigo aslında baş dönmesi değildir. Vertigo sıklığı değişmesine rağmen bazı durumlarda kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir etkiye sahiptir.

Vertigo nedir?

Vertigo iç kulak hastalıklarından kaynaklanan merkezi sinir sistemi ile Vertigo kişilerin hayat kişinin Hayat kalitesini düşürme durumları söz konusudur. Vertigoda sürekli bir baş dönmesi buna bağlı olarak mide bulantısı ve denge kaybı da gerçekleşmektedir. Vertigo kısa süreli olabileceği gibi daha uzun sürelerde devam edebilir. Benign paranokssizmal pozisyonel vertigo çeşidi en sık görülen Vertigo tipidir.

Bu vertigo tipinde 15 saniyeden birkaç dakikaya kadar devam eden baş dönmesi görülür. Vertigoya solunum yolları hastalıkları da neden olmaktadır. Vertigo aynı zamanda baş dönmesi beyne giden kan akışının yavaşlaması sebep olabilir.

Vertigo genelde iç ve orta kulağın iltihaplanması sonucu oluşmaktadır. Bu durumda genelde etken virüs olmaktadır. Grip, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci, hepatit gibi virüsler vertigoya sebep olabilir. Aynı zamanda baş dönmesi ile birlikte duyma kaybı da virüs kaynaklı vertigoda görülmektedir.

Vertigo belirtileri nelerdir?

- Vertigo belirtileri arasında en sık görülenler:

- Herşeyin döndüğü hissi

- Mide bulantısı, kusma

- Terleme

- Anormal göz hareketleri

- İç Kulak iltihaplanmasından dolayı işitme kaybı

- Kulak çınlaması

- Görme bozukluğu buna bağlı olarak yürüme bozukluğu

Vertigoda en sık görülen belirtilerdendir. Vertigonun belirtileri vertigoya neden olan hastalığa göre değişiklik göstermektedir. Kulak iltihaplanması sonucu görülen vertigo tipinde genelde duyma zorluğu da vardır.

Vertigo tedavisi nasıl yapılır?

Vertigo tedavisi vertigoya neden olan duruma göre değişiklik gösterir. Orta kulak enfeksiyonundan kaynaklanan vertigoda antibiyotik kullanımı gerekmektedir. Genelde antibiyotik bittiğinde de şikayetler son bulur ancak bazı durumlarda kulaktaki enfeksiyon iyileşmediği takdirde cerrahi müdahale gerekir. Vertigonun meniere tipinde hastalara diyet önerilir.

Tuzsuz diyet ve idrar sökücü ilaçlar sayesinde meniere hastalığından kaynaklı vertigo son bulur. Vertigonun en sık görülen tipi olan Benign paroksismal pozisyonel Vertigoda hastalık kendiliğinden sonlanır. Böyle hastalar ani hareketlerden ani dönmelerden kaçınmalıdır. Aynı zamanda yüksekte çalışmaktan ve araç kullanımından kaçınmak gerekir.

Vertigo nasıl anlaşılır?

Kişilerde vertigo belirtileri görüldüğünde doktora başvurmak gerekir. Vertigo belirtileri arasında

Çift görme

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Bilinç kaybı

Denge kaybı gibi şikayetler görüldüğünde doktora başvurmak gerekmektedir. Bu gibi belirtiler vertigonun belirtileridir.

Vertigoya ne neden olur?

Vertigoya genelde orta kulakta ortaya çıkan virüsler neden olur. Soğuk algınlığı belirtileri görülen kişilerde grip virüsü vertigoya neden olan bir durumdur. Yine kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci, hepatit, gibi durumlarda vertigoya sebep olabilir. BPPV tipi vertigoda ani hareketler vertigoya sebep olur. Meniere hastalığında ise vertigoya kalıtım, alerji, virüs, kafa travmaları gibi bir çok durum sebep olmaktadır.

Vertigo tedavisi için bitkisel çözüm önerileri

Vertigo hastalığı yaşam kalitesini düşüren bir etkiye sahiptir. Kişilerde sürekli bulantı, kusma, baş dönmesi şikayetleri görülmektedir. Bu da kişilerin sürekli rahatsızlık duymasına neden olur.Vertigo için kullanılacak Bazı bitkisel çözümler vertigonun şiddetinin azalmasını ve vertigonun geçmesini sağlar. Birkaç farklı tipi bulunan Vertigo için gerekli olan bitkisel çözümler:

Zencefil: vertigonun neden olduğu baş dönmesi ve baş ağrısını hafifleten bir etkiye sahiptir.

Badem: vertigonun neden olduğu yine ağrı baş ağrısı azaltan ve tansiyonu dengeleyen bir kuru yemiştir.

Elma sirkesi: ağrı kesici özelliği ile balla karıştırılarak içilmesi vertigonun sebep olduğu baş dönmesi ve baş ağrısını gidermeye yardımcı olur.

Kereviz suyu: vertigonun sebep olduğu baş dönmesinin ortadan kaldıran etkiye sahiptir.

Bektaşi üzümü: yine vertigonun sebep olduğu baş dönmesine en iyi gelen meyvelerden bir tanesi Bektaşi üzümü tohumudur. Bir bardak sıcak suyun içine bir çay kaşığı Bektaşi üzümü tohumu konularak demlenip içilir.