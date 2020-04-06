Verstappen asla Formula 1 sanal yarışına katılmayacağını açıkladı

Formula 1, 2020 sezonun ilk sekiz yarışının koronavirüs nedeniyle gerçekleşemeyecek olmasından ötürü, sanal bir seri düzenlemeye başlamıştı.

İkinci yarışa Lando Norris, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, George Russell, Antonio Govinazzi ve Alex Albon gibi mevcut F1 pilotları katıldı. Ayrıca Johnny Herbert, Jenson Button ve Anthony Davidson gibi eski F1 pilotları da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Redline'ın Espor şampiyonasını kazanan Max Verstappen'ın yarışa katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Ancak Hollandalı pilot, daha önce bu yarışa katılmanın ilgisini çekmediğini çünkü oyunu beğenmediğini söylemişti.

Lando Norris ile yaptığı sohbette Verstappen, "Bende (bilgisayarımda) yok bile. Bence oyunu gerçekten kapatıp bilgisayarınızdan kaldırmalısınız. Çöp kutusuna atmalısınız. Buna asla katılmayacağım." dedi.

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