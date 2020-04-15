Verem hastalığı bulaşıcı bir enfeksiyona dayalı olduğu için oldukça tehlikeli bir hastalık türüdür. Bireylerde aktif şekilde akciğer ile gırtlak veremi bulunuyorsa bu hastaların tüberküloz mikrobunu taşıdığı da anlaşılır. Verem hastalığı genellikle hasta kişinin hapşırma, öksürme nefes vermesi sonucunda ortama yayılır. Bu ortamda bulunan sağlıklı kişiler ise Mycobacterium tuberculosis mikrobu nedeniyle verem hastalığına almış olur.

Verem hastalığında süreç

Tüberküloz mikrobunu alan kişiler neredeyse aylar boyunca hiçbir belirti yaşamadan hayatlarına devam ederler. Çünkü tüberküloz mikrobu, oldukça sinsi şekilde ilerleyen ve yayılan mikroptur. Kişinin bağışıklık sistemi Mycobacterium tuberculosis bakterisiyle bir savaş vererek hastalığın ilerlemesini önlemeye çalışır.

Bağışıklık sistemi bu rahatsızlık karşısında gerekli direnci gösteremediği sürece tüberküloz mikropları da sürekli olarak almaya başlar. Hastalığın başlangıcında gizlenen tüm belirtiler ilerleyen süreçlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.

Verem hastalığının en önemli belirtileri arasında kişi ile ilgili şu durumlar yer almaktadır;

- Sürekli öksürük şikayeti,

- Özellikle öksürüğün 15 neden daha uzun zaman sürmesi,

- Geceleri sık sık terleme,

- Geceleri şiddetli göğüs ağrısı,

- İştahsızlık,

- Sürekli kilo kaybı,

- Halsizlik ve yorgunluk.

Bu belirtilerin tamamı, verem hastalığının ilk belirtileri olarak gösterilmektedir. İlerleyen dönemlerde ise verem hastalığının yayılma durumuna bağlı olarak kanlı balgam gelmektedir.

Verem hastalığının nedenleri nelerdir?

Verem hastalığının başlıca nedeni Mycobacterium tuberculosis mikrobudur. Verem hastalığının en fazla görüldüğü yerler ise Asya ve Afrika kıtalarıdır. Verem hastalığının en önemli sebepleri arasında yoğun göçler ve AIDS hastalığı bulunmaktadır. Özellikle AIDS hastalığının fazla yaşandığı bölgelerde tüberküloz hastalığı da sık görülmektedir. Kişilerde bağışıklık sisteminin zayıf olması da verem mikrobuna karşı kişileri savunmasız kılmaktadır.

Verem hastalığı nasıl anlaşılır?

Hastanın belirli şikayetler nedeniyle bir uzmana görünmesi sonucunda verem hastalığı ile ilgili bazı testler yapılır. Mycobacterium tuberculosis mikrobuna karşı doktorların yaptığı ilk test, akciğer grafiğinin çekilmesidir. Ayrıca verem hastalığı için kesin tanı balgam kültürü ile koyulmaktadır. Verem hastalığının anlaşılması için öncelikle hasta kişiden balgam örneği alınır ve bu örnek incelemeye gönderilir. Laboratuvar ortamında yapılan incelemeler sonucunda kişinin tüberküloz hastalığı ile ilgili tanısı konulmuş olur.

Verem hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Verem hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Bu sebeple verem hastalığının tedavisi için bazı ilaçlar geliştirilmiştir. Özellikle bu ilaçlar, hastalığın başlangıç aşamasında iyileştirici etki göstermektedir. Verem hastalığında etkili bir tedavi uygulaması sunan ilaçlar mevcuttur.

Bu ilaçlar sayesinde hastaların neredeyse tamamı başarılı şekilde tedavi edilir. İlaç tedavisine başlandığında kişinin iyileşme süreci ile tedavi süreci, kişinin yaşına ve hastalığın şiddetine göre değişir. Ayrıca tedavi sürecinde bazı durumlara ve beslenmeye de dikkat etmek gerekir.

Verem hastalığı ne zaman ortaya çıkar?

Verem hastalığı genellikle ilk başlangıç aşamasında gizli şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın ilk vücuda girdiği anda bu rahatsızlığı anlamak pek mümkün değildir. İlerleyen safhalarda ise hastalık kendisini öksürük, terleme ve ateş şeklinde göstermektedir. Bu belirtiler üzerine uzman muayenesi ve gerekli tetkikler ile hastalık ortaya çıkar.

Verem hastalığında dikkat edilmesi gerekenler

Verem hastalığı çok sinsi şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Özellikle alınan mikrobun doğrudan akciğerleri işgal etmesi, hastalığın sürekli yayılmasına neden olur. Bu sebeple rahatsızlığın daha fazla yayılmaması için bazı önlemleri de almak gerekir. Öncelikle verem hastalığına yakalanan kişiler mutlaka bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri tüketmelidir. Bununla beraber akciğer üzerinde kötü etki yapacak alışkanlıkları bırakmaları gerekir. Özellikle hastalık devam ettiği müddetçe kesinlikle sigara, alkol ve benzeri zararlı ürünleri bırakmak en doğrusudur.