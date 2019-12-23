Verdat Muriç atıyor Fenerbahçe kazanıyor

Vedat Muriç varsa, sorun yok... Fenerbahçe’nin yıldız forveti Beşiktaş ağlarını da boş geçmedi. Müthiş bir maç çıkartan, arkadaşlarına pozisyon hazırlayıp savunmayı hücumdan başlatan Muriç, 58. dakikakada maçı bitiren isimdi. Sağ taraftan gelişen organizasyonda Isla’nın pasında temiz bir ayak içi vuruşla Karius’u avlayan Kosovalı yıldız, skoru 3-1’e getirdi, Beşiktaş’ın adeta ipini çekti. Bu golle birlikte Vedat Muriç klasiği de devam etti... Bu sezon Muriç’in gol attığı tüm lig maçlarını kazanan Fenerbahçe, bu 8 karşılaşmada 24 puanı hanesine yazdırdı.

Gözü krallıkta

Genç yıldız aynı zamanda gol krallığı yarışındaki iddiasını da devam ettirdi. Gençlerbirliği’nden Stancu’nun 11 golle zirvede yer aldığı yarışta, Muriç’in 10 golü bulunuyor. Malatyasporlu Jahovic’in de 10 golü var.

2019’da 22 gol

Bu sezon iç saha maçlarında Fenerbahçe’nin en skorer futbolcusu (8 gol) konumundaki Vedat Muriç için 2019 senesi de tam anlamıyla mükemmel geçti. 25 yaşındaki santrfor, 2019’da Rize formasıyla ligde 12 gol atarken, Fenerbahçe’de de 10 gole imza attı. Kısacası Muriç, 1 senede ligde tam 22 kez ağları havalandırdı.

3 forvete bedel

Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı geçen sezon gol bölgesinde ciddi sıkıntı çeken Fenerbahçe’de, 3 forvet sezonu toplam 10 golle tamamlamıştı. Soldado (7), Frey (2), Slimani’nin (1) koca bir sezonki performansına, daha ilk yarı bitmeden Vedat Muriç tek başına ulaştı. Kosovalı yıldız 15 lig maçında 10 gol attı.