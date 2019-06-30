İtalyan devi Napoli’den sonra Eljif Elmas için şimdi de Sevilla devreye girdi. İspanya’nın köklü kulübü, Fenerbahçe’nin Kuzey Makedonyalı oyuncusu için Sarı- Lacivertli ekiple temasa geçti. Sezon boyunca takip ettikleri Elmas için İspanyol kulübünün Fenerbahçe yönetimi ile yakında masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe 16 milyon Euro’dan açtığı bonservis fiyatında ısrarcı davranıyor. Ancak Sevilla yönetimi ise Fenerbahçe’ye Simon Kjaer’i teklif etmeye hazırlanıyor.

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