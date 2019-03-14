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Ventspils'i mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde: 70-65

FIBA Europe Cup son 16 turu rövanş maçında Letonya temsilcisi Ventspils’i 70-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi.

14 Mart 2019, Perşembe 01:28
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Ventspils'i mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde: 70-65

Basketbol Erkekler FIBA Europe Cup son 16 turu rövanş  maçında Letonya temsilcisi Ventspils’i 70-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek  finale yükseldi.          

Yeşil-kırmızılı ekip, Letonya’daki ilk karşılaşmayı 78-76 kaybetmişti.          

Müsabakanın ilk 4 dakikasını Marei ve Henry’nin basketleriyle 9-8 önde  geçen Pınar Karşıyaka, Walker ve Berk’in basketleriyle aradaki farkı 5 sayıya  kadar çıkardı: 17-12. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 17-14 üstün bitirdi.          

İkinci periyotta Walker, Evans ve Marei’yle sayılar bulan ve 15.  dakikayı 26-20 önde geçen Pınar Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar (36-29) çıkardığı  devreyi 36-31 önde tamamladı.          

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta İlkan’ın 3 sayılık  basketiyle 25. dakikayı 45-38 üstün geçen ev sahibi ekip, etkili olduğu son  bölümde aradaki farkı artırdı ve periyodu 13 sayılık farkla 53-40 önde bitirdi.          

Son periyotta Berzins’le etkili olan Ventspils, 36. dakikada Gulbis’in  3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Son dakikasına Pınar  Karşıyaka’nın 65-63’lük üstünlüğüyle girilen müsabakayı ev sahibi ekip 70-65  kazandı.          

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine 78-76 mağlup olmasına rağmen  adını son 8 takım arasına yazdırdı. Pınar Karşıyaka çeyrek finalde Dinamo Sassari  (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

FIBA Europe Cup | Pınar Karşıyaka: 70  - Ventspils: 65     

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka          

Hakemler: Sinisa Herceg (Hırvatistan), Sasa Maricic (Sırbistan),  Radomir Vojinovic (Karadağ)          

Pınar Karşıyaka: Walker 11, Henry 16, Birkan Batuk, İlkan Karaman 4,  Marei 23, Berk Uğurlu 6, Evans 8, Tayfun Erülkü 2, Egemen Güven          

Ventspils: Johnson 16, Lomazs 2, Gulbis 13, Drame 6, Arledge 9,  Berzins 12, Jakovics 3, Vitols 2, Zakis 2          

1. Periyot: 17-14          

Devre: 36-31          

3. periyot: 53-40          

Beş faulle çıkan: 39.56 Walker (Pınar Karşıyaka)          

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