Karışık Dövüş Sanatları(MMA)'nın usta dövüşçüleri 13 Nisan'da düzenlenecek geceye katılıyor.
Ataşehir Ülker Sports Arena'da düzenlenecek olan Vendetta Champions Night'a Kadir Dalgakıran, Buğra Tugay Erdoğan, Selahattin Şahin ve Adem Bozkurt katılıyor.
16 mücadeleye sahne olacak organizasyonun kapı açılış saati 16.00
Bilet fiyatları ise şöyle;
Birinci sıra 8 kişilik VİP masası :7000 TL
İkinci sıra 8 kişilik VİP masası :5000 TL
Üçüncü sıra 8 kişilik VİP masası :4000 TL
Dördüncü sıra 8 kişilik VİP masası :3000 TL