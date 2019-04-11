Vendetta Champions Night 13 Nisan'da başlıyor

Karışık Dövüş Sanatları(MMA) Vendetta Champions Night, 13 Nisan'da Ataşehir Ülker Sports Arena'da düzenlenecek.

11 Nisan 2019, Perşembe 14:40
- A +
Vendetta Champions Night 13 Nisan'da başlıyor

Karışık Dövüş Sanatları(MMA)'nın usta dövüşçüleri 13 Nisan'da düzenlenecek geceye katılıyor.

Ataşehir Ülker Sports Arena'da düzenlenecek olan Vendetta Champions Night'a Kadir Dalgakıran, Buğra Tugay Erdoğan, Selahattin Şahin ve Adem Bozkurt katılıyor.

16 mücadeleye sahne olacak organizasyonun kapı açılış saati 16.00

Bilet fiyatları ise şöyle;

Birinci sıra 8 kişilik VİP masası :7000 TL

İkinci sıra 8 kişilik VİP masası :5000 TL

Üçüncü sıra 8 kişilik VİP masası :4000 TL

Dördüncü sıra 8 kişilik VİP masası :3000 TL

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.