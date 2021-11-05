Velotürk Gran Fondo Çeşme heyecanı

Toplam 21 ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletçinin pedal çevireceği Çeşme Velotürk Gran Fondo by Carraro, Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenecek. 110 kilometrelik Carraro Parkuru ve 63 kilometrelik Toyota Hybrid Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak organizasyonda 46 yabancı sporcu yarışacak. Ülkemizden ise 41 şehirden sporcular Çeşme’ye gelecek. Her iki yarışın start ve finiş noktaları ise Çeşme Şehir Merkezi olacak.

PEDALLAR ÇOCUKLAR İÇİN DÖNECEK

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları uyarınca düzenlenecek yarış için elde edilen kayıt gelirleri ise bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştürmek için kurulan Veloturk’ün, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek. Toyota Hybrid Parkuru’nda ayrıca paralimpik atletler de mücadele edecek. Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesi sayesinde bugüne kadar binlerce çocuğun hayallerinin gerçek olmasını sağlanmıştı.

6 KASIM CUMARTESİ:

10.00 - 22.00 Veloturk Gran Fondo Çeşme Kayıt ve Yarış Kiti Teslimi - Çeşme Belediyesi

10.00 - 19.00 Expo - Cumhuriyet Meydanı

13.00 - 14.00 Veloturk Fun Ride

14.00 - 15.00 Bisiklet dağıtımı - Cumhuriyet Meydanı

7 KASIM PAZAR:

07.30 - 17.00 Expo - Cumhuriyet Meydanı

06.00 - 07.30 Veloturk Gran Fondo Çeşme Kayıt ve Çanta Teslimi - Çeşme Belediyesi

08.00 Veloturk Gran Fondo Çeşme Carraro Parkur Start - Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

08:30 Veloturk Gran Fondo Çeşme Toyota Hybrid Parkur Start - Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

13.30 Veloturk Gran Fondo Çeşme Ödül Töreni - Cumhuriyet Meydanı

DHA