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Velimir Perasovic: "Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik"

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 96-85 mağlup olan Baskonia'nın başantrenörü Velimir Perasovic, Anadolu Efes’in çok iyi oynadığını dile getirdi.

01 Aralık 2018, Cumartesi 00:07
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Velimir Perasovic: 'Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik'

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 96-85 mağlup olan Baskonia'nın başantrenörü Velimir Perasovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Anadolu Efes’i kutlayarak başlayan Perasovic, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi basketbol oynadılar. Anadolu Efes, daha agresif oynadı. Bu da bizim basit top kayıpları yapmamıza neden oldu. Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik."

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