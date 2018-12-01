Velimir Perasovic: 'Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik'

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 96-85 mağlup olan Baskonia'nın başantrenörü Velimir Perasovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Anadolu Efes’i kutlayarak başlayan Perasovic, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi basketbol oynadılar. Anadolu Efes, daha agresif oynadı. Bu da bizim basit top kayıpları yapmamıza neden oldu. Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik."