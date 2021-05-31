Velilerden Fatih Atay’a teşekkür

Çocuklarını gönül rahatlığı ile Efelerspor futbol okuluna bıraktıklarını belirten veliler, “Hiç bir zaman gözümüz arkada kalmıyor. Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor ve gelişimleri için her türlü imkanı sunuyorlar. Biz veliler olarak çocuklarımıza bu imkanları sunan Efeler Belediye ve Efeler 09 SFK Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ediyoruz” dediler.

Kız çocukları da ilgi gösterdi

Efelerspor futbol okulu çalışmalarına erkeklerin yanı sıra kız öğrenciler de ilgi gösteriyor. Çalışmalara 15 kız öğrenci katılarak temel futbol eğitimi alıyor. Kız öğrencilerin velileri ise, “Futbolu seven, hevesli kızlarımıza kapılarını açtı. Kızlarımız zevkle ve heyecanla futbol okulu çalışmalarına katılıyor. Her futbol okulu çalışmaları sonuna bir sonraki çalışmaları iple çekiyorlar. Bu anlamda Efelerspor’un yaptığı çalışmalar taktire şayan. Efeler’de futbolu öğrenmek isteyen daha çok kızımız var. Tüm kızlarımızı Efelerspor futbol okuluna davet ediyorum” dediler.

iKi SAHADA 4 ANTRENÖR

Efelerspor futbol okulu çalışmalarına erkeklerin yanı sıra kız öğrenciler de ilgi gösteriyor. Çalışmalara 15 kız öğrenci katılarak temel futbol eğitimi alıyor. Kız öğrencilerin velileri ise, “Futbolu seven, hevesli kızlarımıza kapılarını açtı. Kızlarımız zevkle ve heyecanla futbol okulu çalışmalarına katılıyor. Her futbol okulu çalışmaları sonuna bir sonraki çalışmaları iple çekiyorlar. Bu anlamda Efelerspor’un yaptığı çalışmalar taktire şayan. Efeler’de futbolu öğrenmek isteyen daha çok kızımız var. Tüm kızlarımızı Efelerspor futbol okuluna davet ediyorum” dediler.



