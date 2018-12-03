Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun yeni başkanı Veli Ozan Çakır, "Öncelikle işimiz çok zor. 5 ayrı olimpik branşta mücadele ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Çakır, 2020 Olimpiyatları'nda madalya kazanmak istediklerini belirterek, "En büyük avantajımız yetişmiş sporcularımızın olması. 2016 yılında Rio Olimpiyatları'na modern pentatlon tarihimizde ilk defa katılan İlke Özyüksel'den yine aynı başarıyı devam ettirmesini bekliyoruz. Modern pentatlonda artık hedefimiz, 2020 ve sonrasında artık kürsü görmek. Ülkemizin çoklu branşlarda ilk olimpiyat madalyasını kazanmak istiyoruz. Olimpik havuzumuzda ülkemizi birçok şampiyonada temsil etmiş çok başarılı sporcularımız bulunuyor. Ayrıca alttan gelen çok iyi bir nesil var. Bilimsel çerçevede antrenmanlarımızı ve çalışma takvimimizi koordine edip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Modern pentatlonu tabana yayarak sporcu havuzlarını genişletmek istediklerini dile getiren Çakır, "Olimpiyatlarda maksimum kota olan iki kadın, iki erkek ile katılım sağlamayı hedefliyoruz. Kalıcı bir başarı istiyoruz. Dönemsel başarılar değil, kalıcı başarılar ile Türk modern pentatlonunu, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsünün vazgeçilmezi haline getirmek istiyoruz. Bugüne kadar antrenörlerimiz çok başarılıydı ama uluslararası açısından hepsine en yüksek desteği sağlamak istiyoruz. Modern pentatlonu tabana yayarak sporcu havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu şekilde daha çok başarılı sporcular yetiştirmemiz mümkün olur. Bu çalışmalar sonrasında ve mevcut yapıda Türk modern pentatlonunun geleceğinin emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Olimpik havuzda çok genç sporcularımız var. Kendilerine iyi baktıkları sürece 2020, 2024, 2028 ve 2032 oyunlarında da madalya alabilecek o yaşta sporcular. Bunun için en verimli ve bilimsel antrenman teknikleriyle çalışmak gerekir. Bu konularda her türlü desteği vererek modern pentatlonu emin ellere bırakmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ercan ATA - ANKARA / DHA