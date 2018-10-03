Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, Radyospor programcısı Özgür Sancar'a bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

''Fizik tedavi sürecim başladı, yakında bireysel antrenmanlar başlayacak ve takımla antrenmanlara geçeceğim. İnşallah Ocak ayında sahalara dönerim ve bir takımla anlaşıp kariyerime devam etmek istiyorum.

Önceliğim Türkiye'de oynamak ama yabancı takımlardan teklif gelirse onları da değerlendirebilirim.

Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviye takımlar var ve Cengiz Ünder bizi orada çok güzel temsil ediyor. Roma onun için çok iyi bir kulüp ve performansını devam ettirip daha büyük kulüplere gitmesini bekliyorum.

Porto Galatasaray için zor bir deplasman olacak, inşallah Türkiye için gerekli puanları toplarlar. Ben Rapid Wien formasıyla oynayıp 2 kez mağlup olmuştuk.

Malmö iyi bir takım diye düşünüyorum ama Beşiktaş'ın kalitesi onlardan çok daha iyi diyebilirim. Beşiktaş takımı yavaş yavaş oturuyor iyi bir sistemle de oynadıklarını düşünüyorum.

Atiba, bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu benim için, tabi takımda starlar var ama onun oyunu bambaşka benim fikrime göre takımın en iyi futbolcusu. Atiba ile arada mesajlaşıyoruz.

Adem Ljac'i bende beğeniyorum, kumaşı iyi bir futbolcu faydalı oynuyor.

Beşiktaş gibi bir camia için Avrupa'da hedef final olmalı, kalitemiz var ama şans da lazım ve inşallah şans yanımızda olur.

Slaven Bilic, beni geçmişte West Ham için istemişti ama sakatlık oldu ve gidemedim. Sakatlıktan dönmeye çalışıyorum mücadele ediyorum.

3 yıl içinde kaybettiğim her şeyi kazanmak istiyorum amacım Avusturya Milli Takım formasını da tekrar giymek.

Oğuzhan Özyakup'u çok beğeniyorum inşallah iyi olacak, bazı eleştiriler oluyor ama bu eleştiriler büyük bir futbolcu olduğu için geliyor.

Tolgay Arslan, çok yetenekli bir futbolcu inşallah sakatlanmadan iyi bir sezon geçirir.

Gary Medel'i de beğeniyorum ve Beşiktaş'a çok faydalı oluyor.''