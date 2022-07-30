Veledrom nedir, hangi spor için kullanılır?

﻿﻿Bisiklet sporunun 100 yılı aşan bir geçmişi vardır. Ulaşım ve eğlence amacıyla bisiklet sürmenin yaygınlaşması, bu sporu daha da geliştirmiştir. Veledrom, spor branşının adından ziyade, pist bisikleti yarışlarının yapıldığı spor tesisinin adıdır.

Veledrom Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bisiklet yarışlarının yapıldığı oval piste “veledrom” adı verilir. Veledromun 1 tur uzunluğu, katları 1000’i verecek şekilde; 250 metre, 333 metre ya da 500 metredir. Genişliği en az 7 metre olan pist, kenarlardan içe doğru 12 derece ile 55 derece arasında bir eğime sahiptir. Bu eğim, yarışçıların köşeleri hızla dönerken savrulmalarını önler.

Disiplinleri Ve Kuralları Nelerdir?

Veledrom pistinde yarışlar; “sürat yarışları”, “zamana karşı” ve “puanlı yarışlar” olmak üzere 3 ayrı disiplinde gerçekleştirilir.

Bireysel sürat yarışlarında 2 sporcu yarışır. 333 metrelik 3 tur, yani toplamda 1 kilometrelik yarışlar halinde yapılır. Son 200 metrede kulvar değiştiren yarışmacı diskalifiye edilir. Varış çizgisine ilk ulaşan sporcu yarışı kazanır. Takım halinde yapılan sürat yarışları, “tandem” adı verilen, çift kişilik bisikletlerle gerçekleştirilir. Kuralları bireysel sürat yarışı ile aynıdır, ancak mesafe 1500 metredir.

Zamana karşı yapılan bireysel yarışlarda, iki sporcu pistin karşılıklı uçlarından yarışa başlarlar. Hedef en kısa sürede yarışı bitirebilmektir. Takım halinde yapılan zamana karşı yarışlarda, 4’er kişilik takımlar yarışırlar. İlk 3 yarışçısı yarışı önde bitiren takım yarışı kazanır.

Puanlı veledrom yarışlarında, 25 yarışmacı 50 kilometre mesafede puan toplayarak yarışırlar. Her turda;

birinci olan 5,

ikinci olan 3,

üçüncü olan 2 ve

dördüncü olan 1 puan alır. Son turda ise puanlar 2 katı alınarak hesaplanır.