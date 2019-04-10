Vegi’nin Virtus.pro kadrosuna dahil olacağı iddia edildi

Vegi‘nin Virtus.pro kadrosuna denediği ve bu sürecin olumlu geçmesinin ardından oyuncunun kadroya dahil olacağı Dexerto tarafından iddia edildi. 18 yaşındaki genç oyuncunun kadroya dahil olması ile birlikte TOAO‘nun tamamen takımdan ayrılması iddialar arasında.

Vegi kimdir?

Polonya doğumlu 18 yaşındaki profesyonel oyuncu 1 yıl boyunca PACT çatısı altında mücadele etmişti. Son dönemde resmi bir müsabakada görülmeyen Arek Nawojski’nin Virtus.pro bünyesine dahil olması olağan.

Virtus.pro’da 2018 yılının son çeyreğinde değiştirilen kadrodan sonra işler yolunda gitmiyor. Birçok online mücadelede olumsuz sonuçlar alan Polonyalı organizasyon, 2019 yılında hiçbir offline turnuvaya katılamadı. Eğer iddialar doğrulanırsa genç oyuncu, TOAO’nun boşluğunu doldurabilecek gibi görünüyor.

İddiaların doğrulanması halinde olası Virtus.pro kadrosu:

Janusz ”Snax” Pogorzelski

Paweł ”byali” Bieliński

Michał “MICHU” Müller

Michał “snatchie” Rudzki

Arek “Vegi” Nawojski

Jakub ”kuben” Gurczyński (Koç)

Kaynak: Playerbros