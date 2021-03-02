Vegan beslenme son dönemlerde yaygın olarak tercih edilen bir beslenme türüdür. Vegan beslenme tarzını benimsemiş olan kişiler beslenme ihtiyaçlarını hayvansal gıdalardan sağlamayan her daim sadece bitkisel kaynaklı beslenen kişiler olmaktadır.

Vegan nedir?

Vegan ve ya vejetaryen beslenme genel olarak toplayıcı insanların dönemleri kadar eski olsa dahi avcılıkla birlikte ateşin bulunması ile yenmeye başlanmış olan hayvanlar yüzünden unutulmuş olan beslenme türüdür. Günümüzde ise et endüstrisinin yaratmış olduğu korkunç görüntülere, bazı çalışma şekillerine, hareket etmeyen antibiyotikler verilen hayvanlar ile birlikte şişirilen hayvanların da ortaya çıkması sonucunda vegan beslenme son dönemlerde daha fazla talep görmektedir. Kişilerin tam olarak vegan hayat tarzlarına göre hayvanlardan gelen et ve ya süt ile beraber, hayvansal yağlar ile üretimleri gerçekleştirilen besinlerin kullanımı da doğru bulunmamaktadır.

Vegan kimdir?

Tarihi çok eski olsa dahi “vegan” kelimesi ve anlamı ilk kez 1940’lı senelerde bir makalede kullanılmıştır. Bu beslenme şekli ile yaşamlarını sürdüren kişilere ve bu beslenmeye verilen isim vegan olmaktadır. Veganlık bütün hayvansal gıdalardan arınmış olan bir beslenme türünü ve yaşam biçimini benimsemiş olan kişidir. Bu kişiler tereyağı, yumurta, tavuk, kırmızı et, balık, bal, süt, kemik, süt ürünleri (peynir, krema, yoğurt vb.), sakatat, jelatin gibi pek çok ürünleri tamamen yaşamlarından ve beslenmelerinden çıkarması gereklidir. Kürk ve ya deri malzemeleri gibi ürünleri de vegan olan kişiler tercih etmezler. Kısacası hayvanlar aracılığı ile üretilmiş olan ne kadar ürün var ise vegan kişiler bunların hepsini reddederler.

Vegan beslenen kişiler ne yer?

Günümüz koşullarında moda haline gelmiş olan vegan beslenme türünü benimsemiş olan kişiler genel olarak aşağıdaki ürünleri tüketirler ve bu gıdalardan gerekli olan proteinleri vücutlarına alırlar.

Vegan beslenmede yenilen besinler şu şekildedir.

Bakliyatlar (nohut, fasulye, mercimek, bezelye, barbunya vb. gıdalar),

Sebzeler (köklerinden koparılmadan toplanmış olanlar),

Bütün yeşil bitkiler,

Bütün kuru meyveler,

Soya ürünleri,

İşlem görmemiş olan kuruyemişler (badem, ceviz, fıstık, fındık vb. ürünler),

Bitkisel yağlar (ceviz yağı, zeytin ve zeytinyağı, fıstık yağı, keten tohumu yağı ve fındık yağı vb. ürünler),

Tahıllar (pirinç, kuskus, yulaf, kinoa, bulgur, mısır vb. ürünler) ve de

Bitter çikolata vegan beslenmenin her daim vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ancak sadece hayvansal gıdalardan elde edilmiş olan B12 ile D vitaminlerini takviyesi olarak dışarıdan almak gerekebilir. D vitamini ihtiyacı için ise bol bol güneş almak gereklidir.

Vegan beslenmede muadil olan yiyecekler nelerdir?

Vegan beslenmede genel olarak kişinin vücudunun alması gereken ürünleri muadil olan yiyecekler aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Süt ve süt ürünleri yerine vegan beslenen kişiler badem sütü, soya ürünleri, hindistan cevizi sütü ve de pirinç sütü kullanabilirler.

Yumurta yerine kek ve hamur işi gibi bazı yiyeceklerin hazırlanmasında soya unu (1 adet yumurta için yaklaşık 1 yemek kaşığı) ya da ezilmiş muz kullanılabilir. Pofuduk bir hamur elde etmek amacı ile 1 yemek kaşığı sirke ve kabartma tozunu tepkimeye sokarak kullanılabilir. Buna ek olarak doğal tofu ile beraber çırpılmış yumurta etkisinin de yaratılması mümkün olmaktadır.

Et, tavuk ya da balık yerine kullanılacak tek yol tofu, tahıl ve sebze birleştirip çeşitli kombinasyonlar yaratılabilir.

Bal yerine genel olarak pekmez, elma şurubu, agav şurubu ve de pirinç şurubu gibi bazı tatlandırıcılar kullanılabilir.

Tereyağı yerine ise biomargarinler ve ya tereyağı lezzetindeki olan zeytinyağı ya da bitkisel esaslı olan margarinler kullanılabilir.

Vegan beslenmenin faydaları nelerdir?

Bütün zorlu durumlara rağmen vegan beslenmenin pek çok sayıda faydası bulunmaktadır.

Vegan beslenme genel olarak uyku düzenler, gençleşen ve de yenilenen bir cilt sağlar.

Gündelik yaşamda daha az bir yorgunluk ve stres hissettirir ve kan değerlerinin düzelmesini sağlar.

Vegan beslenen kişiler daha genç görünürler ve arınma hissi yaşarlar.

Genel olarak eklem sorunlarının azalmasında etkili olurken ağız ve beden kokularının iyileşmesinde de etkili olurlar.

Son olarak vegan beslenmeyi benimseyen kişiler ruh sağlığını ve beden sağlığını korumuş olurlar.

Şiddete ve ya öldürmeye karşı olan veganların en temel kurallarından biri de bu olduğu için genel olarak daha sakin insanlar olmaktadırlar.