Vega Squadron CS: GO takımından chopper ile yollarını ayırdı

Rusya’nın önemli CS: GO takımlarından Vega Squadron, 22 yaşındaki Rus oyuncu chopper ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun takımla birlikte elde ettiği başarılara da yer verildi. chopper’a tüm emekleri için teşekkür eden Vega, gelecek kariyeri için de başarılar diledi. Bu ayrılıkla takımdaki oyuncu sayısı 4’e düştü. Takımın beşinci oyuncusunun kim olacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok. Bildiğiniz üzere Vega Squadron, IEM Katowice 2019 Ana Elemeleri‘nde de yer almıştı. Bu turnuvada toplam 4 maça çıkan ekip, sadece bir galibiyet alarak turnuvaya veda etmiş ve IEM Katowice 2019 vizesi alamamıştı.

Leonid “chopper” Vishnyakov‘un CS: GO kariyeri ise 2015 yılında başladı. Enso ile arenalara adım atan oyuncu, daha sonrasında Team Quest, Fluffy Gangsters, Binary Dragons ve NokSuKao gibi takımlarda da forma giydi. Vega Squadron’a transfer olmadan önce ex-ANOX oyuncularının kurmuş olduğu ALL-IN takımında mücadele eden chopper, 17 Kasım 2016’da tüm ALL-IN kadrosuyla birlikte Vega Squadron’a transfer oldu. Vega ile irili ufaklı birçok turnuvada mücadele eden oyuncu, 3 defa major turnuvalarda yer alma başarısı da gösterdi. (Playerbros)