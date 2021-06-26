Vefaspor Kulübünde Mehmet Sütçüoğlu başkanlığa seçildi

İstanbul’un köklü kulüplerinden Vefaspor’da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Mehmet Sütçüoğlu başkanlığa seçildi. 1908 yılında kurulan ve 113. yılını geçiren Vefaspor’da olağan genel kurula tek adayla gidildi. Vefa Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulda Mehmet Sütçüoğlu başkanlığa getirildi.

Yeni başkan Sütçüoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Artık bir şeyleri yapmaya mecburuz, daha fazla çalışacağız, daha fazla enerji sarf edeceğiz ve elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Yönetimim döneminde altyapı akademisi kuracağım." ifadelerini kullandı.

Sütçüoğlu, Vefa Lisesi’nin 150. kuruluş yıl dönümüne (1872) atıfta bulunarak, "Beni en çok heyecanlandıran başkanlığımın Vefa’nın 150. yılına denk gelmesidir. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

Mehmet Sütçüoğlu başkanlığındaki yeni yönetiminde, Orhan Hacıoğlu, Mehmet Çetin, Ömer Saltuk Toksoy, İlknur Adiller, Fatih Cemal Yılmaz, Mehmet Leventoğlu, Yasin Güler, Faruk Yalçın, Gökhan Ceylan, Sabiha Özkılıç, Eyüp Yardımcı, Cüneyt Satar, Mahmut Saklı ve Süleyman Türkmenoğlu yer aldı. Kongreye eski milli futbolculardan 100 yaşındaki Galip Haktanır da katıldı.