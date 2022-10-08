Vefa örneği: Muhammet Görken Turnuvası
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Muhammet Görken Turnuvası başlıyor. Galatasaray SK Taç Spor Tesisleri’nde 13-14 Ekim tarihleri arasındaki turnuva, voleybola emek vermiş MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken adına düzenleniyor.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Muhammet Görken Turnuvası başlıyor. Galatasaray SK Taç Spor Tesisleri’nde 13-14 Ekim tarihleri arasındaki turnuva, voleybola emek vermiş MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken adına düzenleniyor.
Galatasaray HDI Sigorta ile birlikte VakıfBank, Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor takımları katılacak.
Bilet satışından elde edilen gelir, Muhammet Görken’in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.
Biletler passo.com.tr üzerinden satıştadır.
Bilet Fiyatları:
1. Gün Maçları: 60 TL
2. Gün Maçları: 60 TL
Paket satış: 100 TL
Turnuva programı şu şekilde:
13 Ekim Perşembe
16.00 | Vakıfbank – Nilüfer Bld.
19.00 | Galatasaray – Bolu Bld.
14 Ekim Cuma
16.00 | Üçüncülük – dördüncülük maçı
19.00 | Final