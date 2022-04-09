Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Vefa Küçük, açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap vererek konuşmasına başlayan Vefa Küçük, "Bana ismen zikrederek sataşana onun seviyesine inerek değil, kendi seviyem ve karakter cevabı en son cevap vereceğim. Ben sizlerin oyuyla 2014 yılından beri 8 sene süre zarfında 2 başkanla çalıştım. Önceki başkanımızın listesinde yer alan Mithat Gün'e sevgi ve saygılarımı sunarak onun şahitliğine sığınıyorum. Aziz başkanla çok uyumlu, ona faydalı, önünü açan faaliyetlerini destekledim. Zaman zaman fikir birliği, bazen ayrılıklar oluştu. Fikir birliği ve ayrılığı Fenerbahçe'ye daha iyi değer kazandırmak için olan bir mütalaadır. Ali Koç ile 4 seneden bu yana gayet uyumlu bir şekilde çalıştım. İnşallah 2 sene sonrada kendisiyle çalışmak nasip olur" diye konuştu.

"SİZLER NE YAPTINIZ Kİ BANA HESAP SORUYORSUNUZ"

Fenerbahçe'nin 32 yıllık üyesi olduğunu vurgulayan Vefa Küçük, "Yönetim kurullarında bulundum, Fenerbahçe'ye buradaki binayı yaptırdım hediye ettim, şuradaki havuzu yaptım kulübe armağan ettim. Sizler ne yaptınız ki bana hesap soruyorsunuz. Ben Fenerbahçe'ye bunları yaptım. Her şeyi inkar edebilirsiniz ama eserlerim ortada duruyor, bunu kimse inkar edemez. Ben 2014 yılından beri yaptığım divan kurulu başkanlığımın yanı sıra 6 sene Futbol A.Ş'de bağımsız üye oldum. Kimsenin adamı olmadım, geçmişte de olmadım, gelecekte de olmuyorum. Fenerbahçe'ye 1 dakika dahi zaman ayırmamış, devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 senedir buralarda gözükmemiş, sorumluluğun altına elini uzatmamış kişi gelmiş beni suçluyor. Benim bir yanlışım varsa kabul ediyorum. 4 sene Aziz Yıldırım ile, 4 sene de Ali Koç ile çalışırken onlarla olan mesaimi kimseyle bölüşmedim. Bunları böyle yapsaydım daha iyi miydi? Diğer kulüplerde örnekleri var. İkiye bölünmüşler. Ben bu ikiye bölünmüşlüğü önlemek için gayret ettim" şeklinde konuştu.

"AYNI YOLDA DEVAM EDECEĞİM"

Pandeminin son 1 yıldır görev yapmasına engel olduğunu ifade eden Vefa Küçük, "O görev süresi içerisinde boş durmadım, belli projeler üreterek başkana sundum. Bunlardan bir tanesi kendi aramızda 25 kişilik heyet seçecektik, 5 divan heyetiyle hareket edecektik. Diğer başkan adayları da aynı şeyleri söylüyor. Bu Fenerbahçe'nin iyiliği için yapılmıştır. Önerinin kimden geldiği önemli değildir. Ben bugün karşınızda uyumlu çalıştığım, başkanlarla ihtilaf yapmadığım için bazıları tarafından eleştiriliyorum. Aynı yolda devam edeceğim. Seçildiğim zaman yeniden uyumlu çalışmayı vadediyorum. Nail Kır, Sait Yılmaz ve ben 3'lü devam ederken Fenerbahçe'de sınıfta kalan 4'üncü aday ortaya çıktı. 20 senedir bu arkadaş neredeydi Fenerbahçe'ye ne yaptı. Fenerbahçe'nin neresinden ne tuttu. Ben kendisini TV'ye davet ettim katılmadı. Benimle Vefa Lisesi'nde bir sene arkadaşlığımız oldu. O zamanda herhalde başarısız olduğu için sınıfta kalmış ikinci senesiydi. Bugün de Fenerbahçe'de devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmış gelmiş derdimize deva olacak. Günahıyla sevabıyla 32 senedir burada görev yaptım. Bizim bir takım projelerimiz var. Onu bunu yapacağım demektense beni 8 senelik görev süremde yaptıklarımdan memnunsanız bana oy verin, memnun değilseniz istediğiniz delegeye oy verin" dedi.

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA)